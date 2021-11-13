На территории Украины за минувшие сутки сделали 299 854 прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период кампании по вакцинации в стране одну дозу прививки получили более 12 миллионов человек. Известно, что за 24 часа одну дозу препарата получили 135 727 украинцев, а полностью иммунизированы двумя дозами вакцины 164 127 человек.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек. При этом в общей сложности проведено 20 708 263 прививки.

Читайте также, в Украину ввезут 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. Препарат поступит в страну до конца недели, также глава Минздрава рассказал, что в Украине будут и дальше фиксироваться высокие цифры смертности от COVID-19.

Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer.

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