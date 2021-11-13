В Украине расширили зоны карантинных ограничений: что изменилось [ Редактировать ]
В Украине по состоянию на 13 ноября 2021 года расширилась "желтая" зона карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В настоящее время в "красной" зоне все еще находятся 18 регионов. Таким образом, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.
Отмечается, что в настоящее время "карантинная" карта Украины выглядит следующим образом:
"Желтая" зона:
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Тернопольская область.
"Оранжевая" зона:
- Винницкая область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
"Красная" зона:
- Киев;
- Херсонская область;
- Одесская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Львовская область;
- Волынская область;
- Черкасская область.
Читайте также, в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.
Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.
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