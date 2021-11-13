В Украине по состоянию на 13 ноября 2021 года расширилась "желтая" зона карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время в "красной" зоне все еще находятся 18 регионов. Таким образом, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Отмечается, что в настоящее время "карантинная" карта Украины выглядит следующим образом:

"Желтая" зона:

Закарпатская область;

Кировоградская область;

Тернопольская область.

"Оранжевая" зона:

Винницкая область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

"Красная" зона:

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

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Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.

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