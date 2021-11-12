По состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Тернопольская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

Из этой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.

Отметим, по состоянию на четверг, 12 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).

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