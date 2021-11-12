Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Тернопольская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Из этой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.
Отметим, по состоянию на четверг, 12 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины
По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина
По состоянию на понедельник, 8 ноября, в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 областей Украины
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область в "красную" зону
В Украине могут расширить "красную" зону карантина