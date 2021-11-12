В Киеве усиливают карантинный контроль [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Так, количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана".
С 1 ноября Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19. В городе действуют строгие противоэпидемические ограничения.
С 1 ноября с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом можно посещать:
- заведения питания,
- отель,
- учреждения и учреждения социальной защиты,
- спортзалы и фитнес-центры,
- ЦПАУ,
- Управление труда и соцзащиты,
- Управление Пенсионного фонда,
- ТРЦ;
Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Кто контролирует соблюдение карантина?
Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, обеспечивают РГА, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управление Патрульной полиции в г. Киеве, КП "Муниципальная охрана", КП "Киевпастранс".
За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях.
Эта санкция предусматривает штраф:
- для граждан - от 17 000 до 34 000 гривен,
- а для должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.
Отметим, по состоянию на четверг, 12 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).
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