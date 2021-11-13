Погода в Украине принесет первые зимние осадки уже совсем скоро. Так, согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, первые серьезные осадки ожидаются в Украине уже через неделю, 19 ноября.

"Первые осадки маячат с 19-го ноября, со следующей пятницы, как раз на День работников гидрометеорологической службы - в большинстве наших областей пройдут дождь и снег", - отметила она.

А похолодание, прогнозирует синоптик, нас ждет уже с понедельника, 15-го ноября.

В воскресенье благодаря антициклону Tilda, который уже несколько дней господствует над страной, осадки не предвидятся.

Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.

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