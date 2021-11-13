Неделя обещается быть непростой, поскольку звезды и планеты будут не всегда в гармонии и порядке. Астрологи говорят, что надо следовать рекомендациям, чтобы пройти все испытания судьбы и сохранить удачу.

Овен

Овнам стоит на время отказаться от своей мечтательности. На этой неделе важно жить настоящим, не фокусируясь на негативе будущего. Планеты выстроились таким образом, что Овнам просто придется пересмотреть некоторые свои моральные устои и жизненные правила.

Телец

Тельцам необходимо сосредоточиться на простых жизненных истинах, которые сделают их сильнее. На этой неделе нужно доверять не интуиции, а логике и фактам. Это касается как любовной, так и финансовой сферы. Тельцам сейчас нужно идти вперед, не оглядываясь при этом назад.

Близнецы

Близнецам большое внимание на этой неделе стоит уделить своему здоровью. Успех будет ожидать сейчас тех, кто жаждет перемен в жизни. Особенно это касается Близнецов, которые обожают все новое и необычное. В вопросах здоровья нужно обратить внимание на привычки. Планеты помогут избавиться от самых вредных из них.

Рак

На этой неделе Раки могут испытывать сильный дефицит удачи. Это начнет прослеживаться практически во всех жизненных направлениях. Не стоит слишком рваться в бой в финансовой и любовной сферах. Астрологи рекомендуют Ракам на этой неделе просто закинуть удочку — разведать обстановку и составить план действий на будущее. Осторожность превыше всего.

Лев

Самым сложным днем недели для Львов, как и для большинства из нас, будет 19 ноября, пятница. Это день затмения, поэтому удача может покинуть Львов. Астрологи отмечают, что в пятницу люди данного знака зодиака могут потерять все то, над чем долго трудились ранее. Рисковать и лезть на рожон, конечно, не нужно, но сидеть без работы астрологи точно не советуют.

Дева

Девам на этой неделе звезды и планеты помогут раскрыть свое истинное предназначение в жизни. Новый человек может помочь Девам открыть глаза на что-то очень важное, поделиться с ними какой-то истиной, знаниями, мнением. Астрологи советуют людям данного знака почаще проявлять сдержанность, поскольку ссоры и конфликты могут испортить жизнь и сорвать все планы.

Весы

Весам на этой неделе можно менять обстановку, отправляться в командировки, путешествия личного характера. Также можно менять работу и открывать новый бизнес. Жизнь Весов повернет в новое русло, причем еще и в сфере любви. Многим удастся преобразить свои отношения, лишив их рутины и скуки. Свободным Весам астрологи советуют посвятить часть времени флирту, романтике и знакомствам.

Скорпион

Звезды помогут Скорпионам настроиться на нужную волну, чтобы неделя не закончилась на минорной ноте. Жизнь этих людей может кардинально измениться. В первой половине недели люди данного знака могут встретить на своем пути большую удачу. Нужно пользоваться каждой возможностью.

Стрелец

В период с 15 по 21 ноября Стрельцы могут совершать массу ошибок, которые свойственны их знаку зодиака. Предостеречь их от этих ошибок поможет банальная осторожность. Каждый свой шаг астрологи советуют им тщательно взвешивать, причем с максимальным вниманием к деталям. В противном случае их ожидают большие трудности и проблемы, а также повторение горького опыта из прошлого.

Козерог

У Козерогов на этой неделе может появиться ощущение того, что они застряли в тупике и не знают, что им делать дальше. Перемены - это лучшее, что может произойти с этими людьми в период с 15 по 21 ноября. Гораздо хуже будет, если в жизни все останется максимально скучным. Вокруг пессимистично настроенных Козерогов начнет аккумулироваться отрицательная энергия. Окружающие это почувствуют, поэтому могут начать игнорировать их и обходить стороной.

Водолей

Водолеям нужно как можно скорее очистить свою энергетику от негатива, потому что на этой неделе ожидается затмение 19 числа. До 18 ноября включительно у Водолеев будет много новых возможностей для саморазвития и продвижения по карьерной лестнице. Нельзя менять планы в последнюю секунду. Важно следовать принятому ранее расписанию и не рисковать зря.

Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды и планеты помогут избавиться от негативных установок. Позитивный всплеск может заставить этих людей начать рисковать и впутываться в авантюры, тратить много денег. Особенно это касается помощи окружающим. Нужно, чтобы все отношения с окружающими базировались на правилах равноценного обмена. В противном случае Рыбы не получат то, о чем мечтают, пишет dailyhoro.ru.

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