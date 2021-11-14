Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Кулеба рассказал своему европейскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму, а также вдоль украинских границ.

Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Отмечается, что Евросоюз поддерживает государственный суверенитет Украины, а также ее территориальную целостность в ее международно признанных границах.

Читайте также, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов. В частности, они будут касаться противодействия российской агрессии.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут продолжать совместную работу, потому что сумели "перевернуть страницу" и преодолеть турбулентность в отношениях. Украина и Совет Европы наладили отношения в том числе и благодаря принципиальной позиции генсекретаря Совета.

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