Дмитрий Кулеба побеседовал с европейским коллегой: что обсуждали [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Кулеба рассказал своему европейскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму, а также вдоль украинских границ.
Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.
Отмечается, что Евросоюз поддерживает государственный суверенитет Украины, а также ее территориальную целостность в ее международно признанных границах.
Читайте также, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов. В частности, они будут касаться противодействия российской агрессии.
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут продолжать совместную работу, потому что сумели "перевернуть страницу" и преодолеть турбулентность в отношениях. Украина и Совет Европы наладили отношения в том числе и благодаря принципиальной позиции генсекретаря Совета.
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