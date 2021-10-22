Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны Ассоциированного трио будут в следующей волне расширения Евросоюза. Об этом он заявил после переговоров главой МИД Молдовы Нику Попеску.

Главы МИД обсудили действия в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства в декабре и воплощение амбициозного плана Ассоциированного трио по приобретению членства в ЕС.

Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза.

Также министры обсудили ряд тем двухстороннего сотрудничества, в том числе из-за кризиса в энергетике.

Ранее Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий". Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.

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