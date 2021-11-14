В Москве от последствий коронавируса скончался легендарный советский дзюдоист Анатолий Бондаренко. Ему было 77 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Анатолий Бондаренко родился в Виннице, там же сделал свои первые шаги в спорте, в 16 лет выиграв взрослый Чемпионат Украины по самбо. В 12 лет продолжил тренироваться в Киеве, а спустя год в Берлине стал впервые лучшим дзюдоистом Европы в весе 80 кг.

Спустя год Анатолий Бондаренко на континентальном первенстве в Мадриде становится бронзовым призером и чемпионом в состязаниях среди команд в составе сборной СССР.

В 1969-ом году украинец вновь поднялся на наивысшую ступеньку пьедестала почета на Чемпионате Европы в бельгийском Остенде. В следующем сезоне уже в третий раз он повторил свой "золотой" успех в составе сборной СССР на командном чемпионате Европы в Берлине.

Анатолий Бондаренко побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964 - в личном и командном турнирах, 1965, 1969, 1970) и на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973).

В сборной команде СССР он выступал с 1964 по 1970 год. В конце 70-х годов прошлого века Бондаренко переехал в Москву.

Анатолий Бондаренко - вверху крайний слева

Анатолий Бондаренко завоевал следующие титулы:

Чемпион Европы по дзюдо (1964, 1965, 1969, 1970).

Чемпион СССР по самбо (1963-1965, 1968, 1969, 1973).

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