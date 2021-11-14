Коронавирус убил пятикрактного чемпиона Европы по дзюдо из Винницы [ Редактировать ]
Источник: Московский союз ветеранов дзюдо и самбо
В Москве от последствий коронавируса скончался легендарный советский дзюдоист Анатолий Бондаренко. Ему было 77 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Анатолий Бондаренко родился в Виннице, там же сделал свои первые шаги в спорте, в 16 лет выиграв взрослый Чемпионат Украины по самбо. В 12 лет продолжил тренироваться в Киеве, а спустя год в Берлине стал впервые лучшим дзюдоистом Европы в весе 80 кг.
Спустя год Анатолий Бондаренко на континентальном первенстве в Мадриде становится бронзовым призером и чемпионом в состязаниях среди команд в составе сборной СССР.
В 1969-ом году украинец вновь поднялся на наивысшую ступеньку пьедестала почета на Чемпионате Европы в бельгийском Остенде. В следующем сезоне уже в третий раз он повторил свой "золотой" успех в составе сборной СССР на командном чемпионате Европы в Берлине.
Анатолий Бондаренко побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964 - в личном и командном турнирах, 1965, 1969, 1970) и на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973).
В сборной команде СССР он выступал с 1964 по 1970 год. В конце 70-х годов прошлого века Бондаренко переехал в Москву.
Анатолий Бондаренко - вверху крайний слева
Анатолий Бондаренко завоевал следующие титулы:
- Чемпион Европы по дзюдо (1964, 1965, 1969, 1970).
- Чемпион СССР по самбо (1963-1965, 1968, 1969, 1973).
Ранее "Подробности" писали о том, что в Узбекистане проходит чемпионат мира по самбо.
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