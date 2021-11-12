Чемпионат мира по самбо: кто представляет Украину и где смотреть [ Редактировать ]
Источник: FIAS
В Ташкенте (Узбекистане) стартовал чемпионат мира по самбо с участием атлетов из 50 стран. Турнир проходит с 12 по 14 ноября в спортивном мужском и женском, а также в боевом самбо в семи весовых категориях.
Украину на первенстве представляет 21 борец, сообщает Федерация самбо Украины.
Призовой фонд чемпионата мира составляет $231 тыс.:
- чемпионы мира получат по $4 тыс.
- серебряные призеры - по $3 тыс.
- бронзовые - по $2 тыс.
Соревнования пройдут в особых санитарных условиях, связанных с пандемией COVID-19 - участники чемпионата будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а также соблюдать все необходимые санитарные нормы.
Соревнования можно смотреть по ссылке. Расписание трансляций (местное время):
Пятница, 12 ноября:
- 10:00 - Предварительные схватки. Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг. Мужчины: 58 кг, 64 кг. Боевое самбо: 98 кг, +98 кг.
- 16:30 - Церемония открытия.
- 18:00 - Финал и церемония награждения.
Суббота, 13 ноября:
- 10:00 - Предварительные схватки. Женщины: 65 кг, 72 кг. Мужчины: 71 кг, 79 кг, 88 кг. Боевое самбо: 58 кг, 64 кг.
- 18:00 - Финал и церемония награждения.
Воскресенье, 14 ноября:
- 10:00 - Предварительные схватки. Женщины: 80 кг, +80 кг; Мужчины: 98 кг, +98 кг. Боевое самбо: 71 кг, 79 кг, 88 кг.
- 18:00 - Финал и церемония награждения.
- 20:00 - Церемония закрытия.
Напомним, что на чемпионате Европы по самбо, который в мае 2021 года прошел на Кипре, сборная Украины завоевала 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.
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