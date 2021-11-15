У прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан – Денис Монастирський [ Редактировать ]
У прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За словами урядовця, визначені місця дислокації бійців для посилення Прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. Військових зі Сходу та Півдня до охорони кордону з Білоруссю залучати не планують.
Монастирський також повідомив, що Україна упродовж наступних двох років планує облаштувати державний кордон із Білоруссю.
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