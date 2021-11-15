В Украине впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. Это является позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.

"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных", - сообщил он.

Ляшко отметил, что стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

"Однако, это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - заявил он.

Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти.

Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Читайте также, главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. В Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.