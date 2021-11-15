Украина проходит пик коронавируса: Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 [ Редактировать ]
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В Украине впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. Это является позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, в больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.
"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных", - сообщил он.
Ляшко отметил, что стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.
"Однако, это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - заявил он.
Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти.
Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
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