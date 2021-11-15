В "Дия" появился сертификат переболевших COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный.

Во внутреннем сертификате отображается фото, которому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.

Отметим, что сгенерировать сертификат в "Дия" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Сертификат действует в течение 90 дней.

При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки сделали 299 854 прививки от коронавирусной инфекции. За весь период кампании по вакцинации в стране одну дозу прививки получили более 12 миллионов человек, за 24 часа одну дозу препарата получили 135 727 украинцев.

Кроме того, главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. В Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.

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