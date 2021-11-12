Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. Информация о том, что вакцина дает нам иммунитет только на шесть месяцев - не соответствует действительности, заявил замминиста.

"Такой официальной информацией мы точно не располагаем. По результатам научных исследований, которые мы изучали, видим, что иммунитет постепенно угасает начиная с восьмого-девятого месяца после базового курса прививок. Но его уровень остается достаточным для того, дабы обеспечивать эффективную защиту. Поэтому сейчас базовая стратегия - это ревакцинация полным базовым курсом (двумя прививками) через один год после проведения первичной вакцинации", - пояснил Кузин.

Также он подчеркнул, что в Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.

"Украина получила более 31 миллиона вакцин разных производителей. В Украине доступными остаются почти 10 миллионов доз вакцины. Большая часть - это вакцина Coronovac - 4,6 миллиона доз, Moderna - около трех миллионов доз, Comirnaty [Pfizer] - два миллиона доз и 830 доз вакцины AstraZeneca", - рассказал Кузин.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.