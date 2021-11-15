Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью. Кроме того, украинская сторона координирует свои действия с Польшей и Литвой.

По его словам, в минувшее воскресенье руководители безопасности и оборонных структур Украины встретились в городе Луцке, что неподалеку от границы с Беларусью, и пригласили присоединиться послов из Польши и Литвы, потому что нужен коллективный ответ на ситуацию в Беларуси.

"Сегодня мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра. Три наши страны должны решать миграционный кризис сегодня, помня, что это не конец истории - Россия сделает что-то новое завтра. Три наши страны должны быть готовы к любым сценариям", - заявил Кулеба.

Он сообщил, что Украина сейчас укрепляет границу с Беларусью.

"Пока мы не видели приток мигрантов в нашу страну, что еще раз доказывает: этот миграционный кризис является искусственным, он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать вас, оказать давление и посеять раздор в ваших обществах вокруг путей урегулирования этого кризиса", - сказал Кулеба.

Читайте также, группа нелегальных мигрантов из Ближнего Востока в количестве 50 человек прорвалась через государственную границу Польши из Беларуси. В результате розыскных мероприятий были задержаны 22 гражданина Ирака.

Кроме того, Польша рассматривает вариант полного закрытия железнодорожного сообщения с Беларусью из-за мигрантов, которые накануне вместе с белорусскими военными штурмовали границу, у Варшавы есть разные рычаги влияния на ситуацию с мигрантами.

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