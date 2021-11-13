Польша рассматривает вариант полного закрытия железнодорожного сообщения с Беларусью из-за мигрантов, которые накануне вместе с белорусскими военными штурмовали границу.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, передает RMF FM.

Он рассказал, что у Варшавы есть разные рычаги влияния на ситуацию с мигрантами. В частности, на данный момент власти думают над закрытием новых пограничных переходов на польско-белорусской границе.



Кроме того, Польша может закрыть железнодорожное сообщение, в том числе и транзитное.

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"Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", — сказал Каминьский.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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