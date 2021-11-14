Группа нелегальных мигрантов из Ближнего Востока в количестве 50 человек прорвалась через государственную границу Польши из Беларуси. Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

Согласно данным правоохранителей, 13 ноября около 17 часов, рядом со Стажином в Польшу ворвались около 50 нелегалов. В спецоперации по розыску злоумышленников принял участие 21 полицейский, а также военнослужащие и пограничники.

Отмечается, что в результате розыскных мероприятий были задержаны 22 гражданина Ирака. Известно, что в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали правоохранителей во время попытки силового проникновения через госграницу.

Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.

Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.

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