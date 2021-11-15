За неделю на территории Украины на складах ТЭС запасы каменного угля сократились на более 100 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Таким образом, в настоящее время запасы составляют 378 тысяч тонн. При этом неделю назад они составляли 479,3 тысячи тонн.

Отмечается, что в Минэнерго говорили о том, что намерены сэкономить 500 тысяч тонн угля в месяц, переведя несколько блоков ТЭЦ на газ, а также запустить отремонтированные энергоблоки АЭС.

Читайте также, на территории Украины по состоянию на субботу, 13 ноября, в связи с нехваткой угля для государственных ТЭС остановлены 14 энергоблоков в различных регионах. Всю нагрузку на себе несут 3 энергоблока из 23 на государственных теплоэнерго станциях.

Кроме того, на ТЭС генерирующих компаний запасов угля осталось менее 500 тысяч тонн. за минувшую неделю запасы угля уменьшились на 11,7% (на 63,5 тысяч тонн). В настоящее время на складах осталось 479,3 тысячи тонн угля.

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