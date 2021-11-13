На территории Украины по состоянию на субботу, 13 ноября, в связи с нехваткой угля для государственных ТЭС остановлены 14 энергоблоков в различных регионах. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

В настоящее время 6 энергоблоков находятся на стадии ремонта. При этом всю нагрузку на себе несут 3 энергоблока из 23 на государственных теплоэнерго станциях. Таким образом, на каждой из 3 ТЭС работает по одному блоку.

Отмечается, что на частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего 4 энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС, у которой проблемы с поставками угля из-за блокады России.

Читайте также, на ТЭС генерирующих компаний запасов угля осталось менее 500 тысяч тонн, за минувшую неделю запасы угля уменьшились на 11,7% (на 63,5 тысяч тонн). В настоящее время на складах осталось 479,3 тысячи тонн угля.

Кроме того, на украинских теплоэнерго станциях наблюдается улучшение ситуации с запасами угля. Такая тенденция фиксируется в течение третьей недели подряд, запасы газового угля возросли на 28,1% - до 639,2 тысяч тонн, при этом объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 10,9%, до 213,4 тысяч тонн.

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