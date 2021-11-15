80 тонн боєприпасів. Черговий транш військової допомоги прибув в Україну зі Сполучених Штатів. Якої ще підтримки чекати від Пентагону? І скільки американці планують витратити на підтримку Києва? Усе знає Дмитро Анопченко.

Вантаж боєприпасів, який доправили до Києва, - уже четвертий в рамках додаткового пакета військової допомоги. В останні дні серпня - напередодні американського візиту Зеленського - адміністрація Байдена оголосила про виділення шістдесяти мільйонів доларів (на додаток до вже погоджених у військовому бюджеті Америки двохсот п'ятдесяти мільйонів).

І відтоді в Києві постійно сідають спецборти зі зброєю, як ось цей. Попередні партії вже привозили десятого, 18 та 22 жовтня. Військові зі зрозумілих причин не розголошують, що саме доставляють кожного разу в контейнерах, але точно відомо, що в рамках цієї допомоги є також додаткові ракети для протитанкових комплексів Javelin, які Сполучені Штати кілька останніх років постачають в Україну.

"Джавеліни" не можуть просто бути десь на складах - військовим треба навчитися користуватися зброєю - як це постійно роблять в американській армії. А одна лише ракета коштує близько ста сімдесяти п'яти тисяч доларів (!) - тобто це вартість одного лише навчального пострілу. Тому новий "безпековий пакет" дасть можливість не тільки поповнити запаси, а ще й попрактикуватися.

Допомога, яку Україні надає Вашингтон, - безпрецедентно велика. У пресі ви можете побачити різні цифри, але днями, відповідаючи на моє запитання, Держсекретар Блінкен повідомив точний обсяг. Чотири і дев'ять десятих - тобто майже п'ять мільярдів доларів - із 2014 року. Але що саме потрібно зараз Україні?

Запит на допомогу, який Міноборони обговорює разом із Пентагоном та американським посольством у Києві, є конфіденційним. Але неофіційно - дипломати пояснюють, що серед пріоритетів - апгрейд систем зв'язку для українського війська на лінії розмежування на Донбасі (вся вона зараз базується на обладнанні й технологіях, які передали США, а це дозволяє уникати прослуховування противником. І підвищення бойових можливостей на морі. Затверджений план передбачає, що Україна отримує додаткові патрульні катери класу Island. (Минулого понеділка з Балтімора якраз відправили до Одеси ще два судна).

І швидкісні кораблі класу Mark VI - це вже більш сучасні - які дають можливість не тільки патрулювати морську територію, а й захищати портову інфраструктуру. Адже зазвичай вони оснащені артустановками, кулеметами чи навіть автоматичними гранатометами. Джерела в дипломатичних колах не під запис підтвердили мені, що перші кораблі типу "Марк" Київ має отримати вже наступного року. Просто зараз у Штатах реалізовують контракт на 84 мільйони доларів - судна переоснащують з урахуванням потреб України. Перший етап - шість таких кораблів США вже проплатили. Ще два судна Україна має намір придбати власним коштом.

А загалом експерти, із якими я розмовляв, кажуть про необхідність для України мати від 18 до двадцяти таких кораблів. Їхнє спорудження коштом США в рамках безпекової допомоги - якраз пріоритет номер один на найближчі роки.