Во вторник, 16 ноября, стали известны подробности онлайн переговоров лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Афганистане, Иране и на Корейском полуострове, а также представляющие взаимный интерес глобальные и региональные вопросы.

Главы двух государств считают, что нынешняя встреча была откровенной, конструктивной, содержательной, продуктивной, что способствует улучшению взаимопонимания двух сторон, повышает положительные ожидания международного сообщества относительно китайско-американского сотрудничества, направляет мощный сигнал Китаю, США и всему миру.

В Белом доме выступили с более подробным отчетом о встрече.

Встреча длилась больше, чем ожидалось.

Я бы сказала, что разговор был уважительным и прямолинейным, и он был открытым, что на самом деле можно сказать и про предыдущие их разговоры. Суть самой встречи на самом деле заключалась в том, что лидеры двух стран обсуждали способы регулировать ответственным образом соперничество между Соединенными Штатами и Китаем и способы установить защитные механизмы для этого соревнования. И эта тема сегодня вечером все время поднималась в разговоре.

В Вашингтоне не ждут, что переговоры станут неким переломным моментом.

Мы не ожидали прорывов, и их не последовало.

Она подчеркнула, что онлайн-встреча была направлена на "развитие ответственной конкуренции" и поддержание "устойчивого положения дел" в перспективе двусторонних отношений.

Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами и противостоять Китаю там, где это необходимо, сохраняя в то же время возможность работать вместе там, где наши интересы пересекаются.

Также Байден и Си Цзиньпин обсудили на онлайн-саммите борьбу с пандемией и более широкие вопросы безопасности в области здравоохранения.

Байден призвал Китай выполнять условия торговой сделки с США.

Очевидно, это существенная тема для наших отношений, выполнение Китаем условий играет значительную роль для президента.

Кроме того сообщается, что Байден подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая".

У них была широкая дискуссия по Тайваню. Мы, конечно, этого ожидали. Президент Байден ясно подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая", а также принципов, на которых она основана. И он очень ясно высказался относительно того, что США заинтересованы в том, чтобы не было односторонних шагов, которые меняют статус-кво между островом и материком, и чтобы поддерживались мир и стабильность в Тайваньский проливе.

"Он достаточно откровенно говорил о своих опасениях относительно действий Пекина, которые, как он считает, противоречат миру и стабильности между островом и материком", - добавила она.

Также США и КНР обменялись идеями о том, как обеспечить продуктивный диалог по Ирану.

Кроме того, она отказалась уточнить, рассматривалась ли на нынешних американо-китайских переговорах на высшем уровне тематика, связанная с разработкой Пекином гиперзвуковых вооружений.

Ранее мы писали о том, что США готовят новые санкции против Беларуси.

Кроме того, мы писали о том, что в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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