США готовят новый пакет санкций в отношении Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. В этом вопросе Вашингтон тесно взаимодействует с союзниками в Европе. Об этом сообщает представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушения прав человека и международные норма.

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По его словам, США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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