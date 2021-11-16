Во вторник, 16 ноября, в ходе онлайн-брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сказал о том, что Украина окончательно не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. Из-за того, что в ряде стран наблюдается повторная вспышка, рост заболеваемости может затронуть и нашу страну.

В ряде стран идет повторная вспышка - это прямая угроза Украине. Даже после спада, который сейчас в первую неделю начинает явно наблюдаться в Украине, может быть повторный рост. Это прямой риск для Украины, поэтому мы продолжаем говорить, что ситуация локально улучшается, но не говорим об окончательном прохождении пика текущей третьей волны в Украине.

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