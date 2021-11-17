Украина вырвала у боснийцев путевку в плей-офф отбора ЧМ-2022 [ Редактировать ]
Источник: УАФ
Сборная Украины в решающем туре отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре одержала гостевую победу над Боснией и Герцеговиной - 2:0. Голы забили Александр Зинченко (58) и Артем Довбик (79).
Для выхода в стыковой турнир украинцам была необходима победа и проигрыш финнов в параллельном матче с Францией. Так и случилось: Франция выиграла у Финляндии 2:0.
Победа над боснийцами и триумф французов вывели подопечных Александра Петракова на второе место в турнирной таблице (группа D) и на стыковые матчи.
Своих соперников наша команда узнает 26 ноября на жеребьевке в Цюрихе. 12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. В число несеяных вошли команды Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины.
Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие 10 обладателей вторых мест в отборочных группах: Шотландия, Россия, Северная Македония, Португалия, Швеция, Италия, Польша, Украина, Турция, Уэльс.
А также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ-2022 напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах - Австрия и Чехия. Эти 12 команд разыграют оставшиеся три путевки в рамках плей-офф.
Напомним, что прямые путевки на чемпионат мира в Катаре завоевали 10 победителей групп: Германия, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.
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