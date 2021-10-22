Сборная Украины по футболу узнала своих потенциальных соперников перед жеребьевкой Лиги наций, которая состоится 16 декабря в швейцарском Монтре. Об этом сообщается на сайте УАФ.

"Сине-желтые" будут "посеяны" в первой корзине дивизиона B и точно не сыграет в одной группе со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией, как и с Россией из второй "корзины", ведь УЕФА по-прежнему разводит сборные двух стран.

Из второй "корзины" соперником украинцы станет Финляндия, Норвегия или Шотландия, из третьей - Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия, из четвертой - Словения, Черногория, Албания или Армения.

Лига наций - один из вариантов попадания на Евро-2024 в Германии. Для этого нужно занять первое место в своей группе. В случае невыхода на чемпионат Европы через квалификацию, это даст право на плей-офф Лиги наций.

По регламенту УЕФА в Лигах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в Лиге D - 7 команд. Корзины сформированы по итогам Лиги наций-2020/21.

В Лигах А, В и С будет 4 группы по 4 команды. Победители групп дивизиона А разыграют трофей в финале четырех. Сборные, занявшие последние места в Лиге А, перейдут во второй по силе дивизион.

Команды, занявшие первые места в группах В, С и D, поднимутся в А, В и С. Сборные, занявшие последние места в Лиге В, перейдут в Лигу С.

Две худшие сборные в С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) перейдут в D. В Лиге D команды будут разделены на две группы (4 и 3 сборные), победители - поднимутся в классе.

"Посев" перед жеребьевкой Лиги наций

Лига А

"Корзина" 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

"Корзина" 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

"Корзина" 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

"Корзина" 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Лига B

"Корзина" 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

"Корзина" 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

"Корзина" 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

"Корзина" 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Лига С

"Корзина" 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

"Корзина" 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

"Корзина" 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

"Корзина" 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Лига D:

"Корзина" 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

"Корзина" 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Матчи первого тура Лиги наций-2021/2022 запланированы на 2-4 июня 2022 года, а финального - 14–18 июня 2023 года.

Лига наций - международный турнир среди сборных, который проводится с 2019 года под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В соревнованиях принимали участия все 55 европейских сборных, которые были разбиты на 4 лиги. Первым победителем Лиги наций в 2019 году стала Португалия.

Напомним, что сборная Франции по футболу победила в Лиге наций сезона 2020/2021. Французы и испанцы гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира - 2022.