Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Лиге наций [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Сборная Украины по футболу узнала своих потенциальных соперников перед жеребьевкой Лиги наций, которая состоится 16 декабря в швейцарском Монтре. Об этом сообщается на сайте УАФ.
"Сине-желтые" будут "посеяны" в первой корзине дивизиона B и точно не сыграет в одной группе со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией, как и с Россией из второй "корзины", ведь УЕФА по-прежнему разводит сборные двух стран.
Из второй "корзины" соперником украинцы станет Финляндия, Норвегия или Шотландия, из третьей - Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия, из четвертой - Словения, Черногория, Албания или Армения.
Лига наций - один из вариантов попадания на Евро-2024 в Германии. Для этого нужно занять первое место в своей группе. В случае невыхода на чемпионат Европы через квалификацию, это даст право на плей-офф Лиги наций.
По регламенту УЕФА в Лигах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в Лиге D - 7 команд. Корзины сформированы по итогам Лиги наций-2020/21.
В Лигах А, В и С будет 4 группы по 4 команды. Победители групп дивизиона А разыграют трофей в финале четырех. Сборные, занявшие последние места в Лиге А, перейдут во второй по силе дивизион.
Команды, занявшие первые места в группах В, С и D, поднимутся в А, В и С. Сборные, занявшие последние места в Лиге В, перейдут в Лигу С.
Две худшие сборные в С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) перейдут в D. В Лиге D команды будут разделены на две группы (4 и 3 сборные), победители - поднимутся в классе.
"Посев" перед жеребьевкой Лиги наций
Лига А
- "Корзина" 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.
- "Корзина" 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.
- "Корзина" 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.
- "Корзина" 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.
Лига B
- "Корзина" 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
- "Корзина" 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
- "Корзина" 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
- "Корзина" 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Лига С
- "Корзина" 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.
- "Корзина" 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.
- "Корзина" 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.
- "Корзина" 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.
Лига D:
- "Корзина" 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.
- "Корзина" 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.
Матчи первого тура Лиги наций-2021/2022 запланированы на 2-4 июня 2022 года, а финального - 14–18 июня 2023 года.
Лига наций - международный турнир среди сборных, который проводится с 2019 года под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В соревнованиях принимали участия все 55 европейских сборных, которые были разбиты на 4 лиги. Первым победителем Лиги наций в 2019 году стала Португалия.
Напомним, что сборная Франции по футболу победила в Лиге наций сезона 2020/2021. Французы и испанцы гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира - 2022.
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