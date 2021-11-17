Украина предлагает изменить устав ООН [ Редактировать ]
В нынешней редакции устав Организации Объеденонных Наций (ООН) не изображает сегодняшний мир ни де-факто, ни де-юре. С момента подписания в 1945 году Устав ООН менялся пять раз, последний - в 1973 году.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Он удивлен, что процесс внесения поправок остановился 48 лет назад - "несмотря на то, что мир XXI века не сравним с миром 1973 года".
"Карта мира кардинально изменилась, и такие искусственные образования, как Советский Союз, ушли в прошлое. Они исчезли с карты мира, но все еще присутствуют в уставе ООН", - заявил украинский дипломат.
Секретариат ООН, понимая это, использует в своих материалах формулировки, отсутствующие в нынешнем тексте устава, "поскольку государства-члены не договорились об изменениях". (В статье 23 Устава ООН указано, что постоянными членами Совбеза являются Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США; России в этом перечне нет, - ред.).
По словам Кислицы, реформа Совбеза ООН должна предусматривать отказ от права вето постоянного члена по разрешению конфликтов, в которых он является стороной.
"Делегация Украины решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничение использования права вето", - сказал Кислица.
По его словам, такие ограничения должны касаться рассмотрения в Совбезе случаев геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также конфликтов и ситуаций, к которым привлечен постоянный член, поскольку он не может голосовать беспристрастно из-за конфликта интересов.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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