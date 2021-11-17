В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям [ Редактировать ]
Верховная Рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, "за" проголосовали 315 депутатов.
Народные депутаты поддержали в целом законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним детям (№5123-1). В июне парламентарии приняли этот законопроект за основу.
Что предусматривает этот закон
Продажа лекарств малолетним детям, а также их доставка конечному потребителю-малолетнему лицу будет тянуть за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен - 13 600 гривен).
Если правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф будет достигать от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13,6 тысяч гривен - 23,8 тысяч гривен).
Согласно положениям Гражданского кодекса, малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.
Ранее сообщалось, что британская компания начнет испытания COVID-пластыря.
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