С 3 января следующего британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.

Emergex получилf разрешение от швейцарского регулирующего органа по лекарствам на проведение первых испытаний пластыря против коронавируса на людях в Швейцарии. В нем примут участие 26 человек, которые получат высокую и низкую дозу экспериментальной вакцины. Промежуточные результаты ожидаются в июне. Однако вакцина Emergex будет доступна не раньше 2025 года, что является обычным сроком для разработки вакцины.

Вакцина в виде пластыря заставляет Т-клетки быстро удалять инфицированные клетки из организма после заражения, предотвращая таким образом репликацию вируса и заболевание. В то время как антитела, вырабатываемые нынешними вакцинами против COVID, прилипают к вирусу и останавливают его заражение клеток, Т-клетки находят и уничтожают инфицированные клетки. Lругие вакцины, такие как вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca/Оксфордского университета, также вызывают Т-клеточный ответ, но в меньшей степени.

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