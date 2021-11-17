Кузин рассказал об особенностях штамма "Дельта" [ Редактировать ]
Штамм коронавируса "Дельта" имеет меньший инкубационный период, что быстро приводит к тяжелому течению болезни. Однако вакцинированные переносят его легче. Об этом сообщает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Дельта" имеет определенные особенности: он быстрее приводит к тяжелой форме, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину. У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме", - рассказал Кузин.
Главный санврач отметил, что при "Дельте" потребность пациента в кислороде возрастает в 5-6 раз, чем у больного на обычный штамм.
"Это влияет на показатели смертности", - резюмировал Кузин.
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