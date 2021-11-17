Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из "красной" зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать.

"Когда мы говорим о "красном" уровене, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Относительно Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидбезопасности в столице", - рассказал Кузин.

На вопрос есть ли прогноз выхода Киева из "красной" зоны главный санврач ответил, что пока "даты нет", кроме того, существенной стабилизации показателей заболеваемости также не наблюдается.

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