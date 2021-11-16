Анонсированная президентом Владимиром Зеленским 1000 гривен будет выплачена только тем, кто получит две дозы вакцинации с 19 декабря.

Как сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко, таким образом те, кто привился раньше - не получат денег.

Тем, кто сделает две прививки от коронавируса, 1000 гривен поступят на депозитный счет, но снять деньги будет невозможно.

Их можно будет потратить только в качестве платы за определенные услуги.



Эти средства можно будет потратить в тех сферах, которые нуждаются в поддержке. Речь идет о креативном, спортивном и транспортном секторах экономики.

Таким образом, эти виртуальные деньги можно будет потратить на поход в музей, кинотеатр, или спортзал, а также на путешествия по Украине.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

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