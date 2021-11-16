1000 гривен не для всех: у Зеленского пояснили, кто получит "подарок" за вакцинацию [ Редактировать ]
Анонсированная президентом Владимиром Зеленским 1000 гривен будет выплачена только тем, кто получит две дозы вакцинации с 19 декабря.
Как сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко, таким образом те, кто привился раньше - не получат денег.
Тем, кто сделает две прививки от коронавируса, 1000 гривен поступят на депозитный счет, но снять деньги будет невозможно.
Их можно будет потратить только в качестве платы за определенные услуги.
Эти средства можно будет потратить в тех сферах, которые нуждаются в поддержке. Речь идет о креативном, спортивном и транспортном секторах экономики.
Таким образом, эти виртуальные деньги можно будет потратить на поход в музей, кинотеатр, или спортзал, а также на путешествия по Украине.
Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Если проверка покажет, что человек действительно пострадал от побочных эффектов вакцинации, а его здоровье пошатнулось, ему могут компенсировать до 5 тыс. австралийских долларов ($3670)
Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини "Пфайзер".
Три медичні бригади працюють із самісінького ранку. Це перший день роботи пункту, і сьогодні тут - без черг. Залишався навіть вільний час для запису.
Студенти Чернівецького медколеджу обдзвонюють пацієнтів першої міської поліклініки. Повідомляють коли і куди треба прийти, щоб щепитися від ковіду. Роблять це уже півтора тижня у вільний від занять час.
838 хворих померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.