В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан. В частности, вчера курс иммунизации завершили более 180 тысяч.

За сутки

За прошедшие сутки, 16 ноября в Украине против коронавируса было вакцинировано 294 855 человек.

Из которых одну дозу вакцины получили 114 029 людей, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 180 826.

В целом в Украине

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека.

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