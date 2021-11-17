Более 9 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан. В частности, вчера курс иммунизации завершили более 180 тысяч.
За сутки
За прошедшие сутки, 16 ноября в Украине против коронавируса было вакцинировано 294 855 человек.
Из которых одну дозу вакцины получили 114 029 людей, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 180 826.
В целом в Украине
В Украине с начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека.
Читайте также, Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.
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