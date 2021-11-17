Кабмин назначил главу НСЗУ [ Редактировать ]
Кабинет министров назначил главу Национальной службы здоровья Украины. Ею стала Гусь Наталья Борисовна.
Известно, что до этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.
Также Наталья Гусак был региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.
Ранее сообщалось, что в Украине ужесточают правила карантина в "желтой" зоне.
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