В Минздраве рассказали, закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных [ Редактировать ]
В Минздраве рассказали, закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных от коронавируса. Сейчас такое не рассматривают с точки зрения ограничений. Об этом сообщает главный санврач Игорь Кузин.
Это связано с тем, что там люди покупают себе еду.
"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений... Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в "красной" зоне", - заявил он.
В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.
В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест. Такое условие не нужно для посещения продуктовых магазинов, аптек и АЗС.
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