Минздрав хочет усилить карантин в Украине. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в частности, в "желтой" зоне планируют ввести полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей заведений.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.

На сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская.

В "желтой" зоне не обязательны COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий. Такие ограничения на данный момент действуют в "красной" зоне.

Отметим, в Украине находятся в "красной" зоне Киев и 17 областей.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.