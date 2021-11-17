В Украине ужесточают правила карантина в “желтой” зоне [ Редактировать ]
Минздрав хочет усилить карантин в Украине. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в частности, в "желтой" зоне планируют ввести полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей заведений.
Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.
"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.
На сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская.
В "желтой" зоне не обязательны COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий. Такие ограничения на данный момент действуют в "красной" зоне.
Отметим, в Украине находятся в "красной" зоне Киев и 17 областей.
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