Дело Майдана: Офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых [ Редактировать ]
В среду, 17 ноября, Офис генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана. Их обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих. Об этом сказал генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых отмечаются:
- четвертый президент Украины Виктор Янукович;
- министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- замглавы МВД Виктор Ратушняк;
- начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
- командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;
- командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
- начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
- министр обороны Украины Павел Лебедев;
- глава СБУ Александр Якименко;
- заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.
Генеральный прокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.
Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов.
Ранее мы писали о том, что умер следователь ГБР по делам Майдана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что приговор в деле о расстрелах на Майдане в отношении экс-президента Виктора Януковича очень важен для украинской правоохранительной системы
Ухоженные волос всегда придают девушке особый шарм
Верховная Рада поддержала Проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях
В среду, 17 ноября, в Харьковской области, в селе Огульцы, на железнодорожной станции "Пирогово" женщина попала сразу под два поезда
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания"