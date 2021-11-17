В среду, 17 ноября, Офис генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана. Их обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих. Об этом сказал генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых отмечаются:

четвертый президент Украины Виктор Янукович;

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

замглавы МВД Виктор Ратушняк;

начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

министр обороны Украины Павел Лебедев;

глава СБУ Александр Якименко;

заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Генеральный прокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.

Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, что умер следователь ГБР по делам Майдана.

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