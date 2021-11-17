Януковичу та дев'ятьом його поплічникам загрожує довічне ув'язнення [ Редактировать ]
Підозрюваним у справі Майдану - колишньому президенту Януковичу та дев'ятьом його поплічникам, зокрема главам МВС і СБУ, загрожує довічне ув'язнення. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України, зокрема, на території Росії. І, зрозуміло, що Москва їх не видасть. Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.
Ірина Венедіктова:
Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть... Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону.
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