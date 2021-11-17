Підозрюваним у справі Майдану - колишньому президенту Януковичу та дев'ятьом його поплічникам, зокрема главам МВС і СБУ, загрожує довічне ув'язнення. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України, зокрема, на території Росії. І, зрозуміло, що Москва їх не видасть. Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.

Ірина Венедіктова: