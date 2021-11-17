В столице Афганистана Кабуле произошло 2 взрыва. В результате детонации есть погибший. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Причиной взрыва в Дашти-Барче стал заминированный автомобиль. В результате теракта погиб по меньшей мере один человек, еще 6 получили ранения различной тяжести. В то же время другой чиновник Талибана заявил о семи погибших и девяти раненых.

Отмечается, что о втором взрыве сообщили местные жители. Он якобы произошел в районе Карте 3. Силы безопасности собирают информацию о событиях.

Читайте также, в Афганистане произошел взрыв на территории мечети в результате которого есть погибшие. в результате теракта погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили ранения различной тяжести, ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из группировок.

Кроме того, в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, высокопоставленный источник в Минздраве Афганистана сообщил, что число погибших в терактах афганцев выросло почти до 200 человек.

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