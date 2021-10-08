Теракт в Афганістані. Смертник підірвав себе в одній із мечетей у провінції Кундуз. Місцеві медіа повідомляють про сорок шість загиблих. Поранені півтори сотні людей. Жертвами вибуху стали шиїти. Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за атаку. Утім, як повідомляє агенція Франс-Прес, у минулому шиїтські святині часто ставали мішенями бойовиків Ісламської держави. Організація ворогує з Талібаном, який зараз контролює Афганістан.

Це сталося близько другої дня. Усі мусульмани зібралися в мечеті на п'ятничну молитву. І тут стався вибух. Я був поблизу, і те, що побачив, нагадувало сцени кінця світу. Чому це стається з мусульманами? Яку релігію маємо сповідати, аби припинилася бійня і нас заборонено було вбивати? Ви навіть не уявляєте, скільки небіжчиків сьогодні мені довелося перенести у свою автівку. І жодних карет швидкої не було поблизу.