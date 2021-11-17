В связи с ростом цен на энергоносители столица Украины оказалась в сложной экономической ситуации. В то же время повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Так, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен.

То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации.

Несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принятое решение!

Читайте также, что изменилось в Украине с 1 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.