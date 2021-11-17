Цены на проезд в Киеве и отопительный сезон: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
В связи с ростом цен на энергоносители столица Украины оказалась в сложной экономической ситуации. В то же время повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.
Так, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен.
То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации.
Несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.
Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принятое решение!
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