Миграционный кризис: глава Еврокомиссии и Зеленский обсудили ситуацию [ Редактировать ]
В среду, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. В ходе него стороны обсудили миграционный кризис в ЕС. Об этом сообщает глава Еврокомиссии в Twitter.
Подтвердила президенту Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Разделили оценку того, что ситуация на белорусско-польской границе является гибридной атакой.
При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС и Украина продолжат сотрудничество в области энергетики, а именно поставки и хранение газа, возобновляемые источники энергии, эффективность.
Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.
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