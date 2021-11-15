Польские правоохранители задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов. С ним также действовали и граждане других стран. Об этом сообщает РАР.

За перевозку мигрантов задержаны были граждане Германии, Швеции, Украины и Британии. Полиция остановила автомобили, в которых находились 33 нелегала. Украинец управлял автомобилем Ford. Его остановили в Клещелах.

"Люди ждали этого водителя на том месте, где он должен был их забрать", - отметили в полиции. Там также добавили, что украинец хотел перевезти 6 граждан Ирака.

Иракцев также перевозил гражданин Германии. В машине Volkswagen обнаружили 9 нелегалов.

Гражданин Британии был задержан для досмотра в городе Вержч. В его машине заметили 8 граждан Ирака. Гражданин Швеции перевозил 10 иракцев в авто Toyota.

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Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.

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