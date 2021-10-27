Зимние каникулы-2022 в Украине: сколько будут отдыхать школьники [ Редактировать ]
Совсем скоро школьники выходят на учебу после осенних каникул, однако уже сейчас и родители, и ученики интересуются, когда же закончится семестр и наступят праздничные выходные.
Каникулы зимой всегда являются самыми длинными, если не брать во внимание летний отдых. На этот раз зимние каникулы:
- начинаются 25 декабря 2021 года;
- заканчиваются 9 января 2022 года.
Отметим, что эпидемиологическая ситуация в стране может внести определенные коррективы в школьный график. Однако, по словам министра образования Сергея Шкарлета, сейчас в МОН рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.
Напоминаем, что это общие рекомендации относительно дат каникул Министерства образования и науки. Школы имеют право самостоятельно принимать решение о старте и конце каникул.
Ранее мы писали, куда пойти на каникулах с ребенком.
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