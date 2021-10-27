Совсем скоро школьники выходят на учебу после осенних каникул, однако уже сейчас и родители, и ученики интересуются, когда же закончится семестр и наступят праздничные выходные.

Каникулы зимой всегда являются самыми длинными, если не брать во внимание летний отдых. На этот раз зимние каникулы:

начинаются 25 декабря 2021 года;

заканчиваются 9 января 2022 года.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в стране может внести определенные коррективы в школьный график. Однако, по словам министра образования Сергея Шкарлета, сейчас в МОН рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.

Напоминаем, что это общие рекомендации относительно дат каникул Министерства образования и науки. Школы имеют право самостоятельно принимать решение о старте и конце каникул.

Ранее мы писали, куда пойти на каникулах с ребенком.