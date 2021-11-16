В Украине из-за подорожания газа значительно больше придется платить за сахар. Кроме того, начался период подорожания мяса и сала.

Как отмечают эксперты, значительно вырастит в цене и хлеб. Ежемесячно его стоимость будет увеличиваться на 2%.

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главная причина для роста цен: подорожание энергоресурсов.

Для населения цену на газ зафиксировали, а вот промышленные производители вынуждены платить по рыночной стоимости.

Что подорожает в Украине:

сахар;

курятина;

подсолнечное масло.

В производстве этих продуктов используется большое количество голубого топлива.

"Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в 4 раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина – все это использует энергоносители и все это очень подорожало", – говорит эксперт.

Уже примерно на 20% увеличилась себестоимость производства хлеба. Как следствие, ежемесячно цена будет расти на 2%.

Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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