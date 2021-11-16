В Украине "взлетят" цены на самые популярные продукты [ Редактировать ]
В Украине из-за подорожания газа значительно больше придется платить за сахар. Кроме того, начался период подорожания мяса и сала.
Как отмечают эксперты, значительно вырастит в цене и хлеб. Ежемесячно его стоимость будет увеличиваться на 2%.
По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главная причина для роста цен: подорожание энергоресурсов.
Для населения цену на газ зафиксировали, а вот промышленные производители вынуждены платить по рыночной стоимости.
Что подорожает в Украине:
- сахар;
- курятина;
- подсолнечное масло.
В производстве этих продуктов используется большое количество голубого топлива.
"Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в 4 раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина – все это использует энергоносители и все это очень подорожало", – говорит эксперт.
Уже примерно на 20% увеличилась себестоимость производства хлеба. Как следствие, ежемесячно цена будет расти на 2%.
Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мир.
по теме
В ближайшее время цены на яйца в Украине вырастут
Цена на подсолнечное масло в Украине может достигнуть 100 гривен за литр
В Украине цены на яйца вскоре вырастут на 8-14%
Ціни злетять через подорожчання газу, кажуть експерти. Українські елеватори одразу підвищать тарифи на зберігання зерна. Відтак у ціні піднімуться всі продукти, які залежать від зернових.
Такой космической цены на свинину и сало давно не наблюдалось