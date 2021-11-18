В четверг, 18 ноября, глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке по собственному желанию. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ФГИ за последние два года.

"Отставка – мое личное желание и мои планы", – заверил он и добавил, что изначально планировал работать на этой должности около двух лет.

Сенниченко считает, что ему удалось добиться основных поставленных задач: обеспечить стабильность процессов в ФГИ, создать команду, диджитализировать процессы и закрепить улучшения законами и нормативными актами.

Теперь, я могу спокойно идти дальше, немного передохну. А потом займусь другими полезными делами.

Он также заверил, что его отставка не связана с приватизацией завода "Большевик".

После подачи заявления у него уже была встреча с президентом и премьер-министром. Его заявление уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Напомним, что Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года - завод "Большевик") общей площадью более 50 га, из которых 35 га почти в центре Киева, продали на приватизационном аукционе за 1,429 млрд грн ($54,1 млн). Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн) и за время торгов увеличилась почти на 3%.

К торгам допустили трех участников: компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына єкс-мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Завод достался бизнесмену Хмельницкому.

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