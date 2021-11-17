Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко уходит в отставку из-за скандальной приватизации столичного завода "Большевик". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

Издание "Левый берег" сообщает, что заявление с формулировкой "по собственному желанию" будет обнародовано в ближайшее время. По словам источников издания, одной из главных причин увольнения стало "недовольство отдельных" политиков "приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Информацию об отставке Сенниченко в своем Telegram-канале подтвердил и бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. По его данным, причиной увольнения стала приватизация завода "Большевик", прошедшая "под одного участника".

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Напомним, что Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года - завод "Большевик") общей площадью более 50 га, из которых 35 га почти в центре Киева, продали на приватизационном аукционе за 1,429 млрд грн ($54,1 млн). Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн) и за время торгов увеличилась почти на 3%.

К торгам допустили трех участников: компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына єкс-мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Завод достался бизнесмену Хмельницкому.