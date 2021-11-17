Глава Фонда госимущества Украины подал в отставку - СМИ [ Редактировать ]
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Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко уходит в отставку из-за скандальной приватизации столичного завода "Большевик". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
Издание "Левый берег" сообщает, что заявление с формулировкой "по собственному желанию" будет обнародовано в ближайшее время. По словам источников издания, одной из главных причин увольнения стало "недовольство отдельных" политиков "приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".
Информацию об отставке Сенниченко в своем Telegram-канале подтвердил и бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. По его данным, причиной увольнения стала приватизация завода "Большевик", прошедшая "под одного участника".
Напомним, что Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года - завод "Большевик") общей площадью более 50 га, из которых 35 га почти в центре Киева, продали на приватизационном аукционе за 1,429 млрд грн ($54,1 млн). Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн) и за время торгов увеличилась почти на 3%.
К торгам допустили трех участников: компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына єкс-мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Завод достался бизнесмену Хмельницкому.
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