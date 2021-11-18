Полиция предотвратила покушение на министра - Монастырский [ Редактировать ]
Полиция предотвратила покушение на руководителя одного из украинских министерств. Имя министра пока не разглашается.
Пока подробностей инцидента нет, но министр внутренних дел Денис Монастырский объявил о проведении брифинга, на котором объявит детали.
Известно о задержании подозреваемых, которые планировали покушение.
Брифинг запланирован на 17:30 в МВД Украины.
Ранее мы писали, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата, Шефир остался жив, не ранен, три пули получил его водитель.
Кроме того, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель, пуля лишь задела его подбородок, полиция по горячим следам задержала вероятного стрелка.
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