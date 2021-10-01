В Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель, пуля лишь задела его подбородок. Об этом глава Госархива сообщил на свой странице в Facebook.

Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы его здоровью или жизни нет.

Полиция по горячим следам задержала вероятного стрелка, сообщил чиновник. Мотивы покушения и другие обстоятельства преступления устанавливаются.

Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий.

В полиции покушение на чиновника пока не комментируют.

Анатолий Хромов со своим водителем

Одесский историк Анатолий Хромов был назначен главой Государственной архивной службы Украины в ноябре 2019 года. До этого он работал в Украинском институте национальной памяти. Анатолий Хромов известен также как поэт, в его творчестве есть немало откровенных стихов.

Напомним, что утром 22 сентября произошло покушение на Сергея Шефира - друга и делового партнера Владимира Зеленского. Вблизи села Лесники Киевской области служебный Aidi чиновника обстреляли из оружия калибра 7,62 мм. На месте преступления нашли около 20 гильз венгерского производства.

Сергей Шефир не пострадал, в настоящее время его охраняет СБУ. Был ранен его водитель: в него попали две пули. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.