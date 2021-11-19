Рада должна быть готова ввести ЧП из-за мигрантов - Монастырский [ Редактировать ]
Парламент Украины должен быть готов ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов. Пока такой нужды нет. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Раде.
ЧП нужно быть готовым ввести в пограничных областях.
"В случае необходимости Верховной раде Украины нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в пограничных областях или в пограничных районах. Пока такой необходимости нет", - заявил Монастырский.
Отметим, с этой страной граничат Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская области.
Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.
Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.
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