В пятницу утром, 12 ноября, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Об этом сообщает sputnik.by.

Отметим, что польские силовики пока не предпринимают мер.

Сообщается, что мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать. По примерным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.

Также сообщается, что польские силовики пока не предпринимали каких-либо активных действий.

В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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